Omicidio chef Andrea Zamperoni, oggi il verdetto da New York

L'udienza conclusiva del processo sulla morte dello chef 33enne Andrea Zamperoni a New York è prevista per oggi pomeriggio.

di Luca Venturino 5 Gennaio 2022

A fine ottobre vi raccontammo che il giudice della Corte federale di Brooklyn decise di rinviare a oggi, mercoledì 5 gennaio 2022, l’udienza finale del processo sull’omicidio dello chef 33enne Andrea Zamperoni, che lavorava al Cipriani Dolci di New York. Il giovane cuoco fu assassinato il 18 agosto del 2019 dalla escort Angelina Barini, che gli somministrò un cocktail contenente fentanyl e droga dello stupro.

Ebbene, il giorno è arrivato: la Corte di Brooklyn si riunirà in mattinata a New York, quindi la sentenza dovrebbe arrivare in Italia nel primo pomeriggio. In aula saranno presenti la stessa Barini e il pusher Leslie Lescano, complice della escort nell’omicidio di Zamperoni. Barini rischia una pena tra 20 anni e l’ergastolo, mentre Lescano, che si trova in carcere già dallo scorso febbraio per spaccio di sostanze stupefacenti, rischia una pena meno pesante.

Secondo le ricostruzioni, i due complici si trovavano insieme in un motel del Queens, quartiere della Grande Mela, quando la donna uscì dalla stanza per poi tornare in compagnia di Zamperoni. Una volta crollato a terra, il pusher si è impossessato della sua carta di credito, tentando di utilizzarla per comprare del cibo in un minimarket e prelevare del denaro in un casinò.