Oprah Winfrey, la lotta all’obesità, e le commesse che le mostravano solo guanti

di Luca Venturino 8 Ottobre 2023

È una lotta senza ombra di dubbio subdola, quella contro il girovita. A volte procede spedita in discesa, che l’obiettivo pare avvicinarsi senza nemmeno impegnarsi troppo, altre pare di spingere un macigno inamovibile su per una salita dalla pendenza spietata, e sovente finisce per disseminarsi di ombre che, all’occhio di sta combattendo, si trasformano in tenebre – allusioni, offese, giudizi. È (anche) questo il caso di Oprah Winfrey, star della televisione a stelle e strisce che non ha mai fatto mistero della sua condizione di obesità e della lunga lotta intrapresa non tanto per raggiungere un ideale estetico, ma per rimettersi in salute.

Oprah Winfrey contro l’obesità: le confessioni durante il talk show

A onore del vero è bene sottolineare che limitarsi a definire Oprah Winfrey “star della televisione” equivarrebbe a fare un disservizio alla sua effettiva popolarità mediatica. D’altro canto, come accennato nelle righe in apertura di articolo, Oprah non ha mai fatto mistero della sua lotta contro l’obesità – una vita passata sotto la luce, a tratti abbagliante, dei riflettori che inevitabilmente ha finito per rendere pubblica, e di conseguenza oggetto di discussione, la sua lotta con il peso eccessivo.

Il più recente capitolo di questa lunga storia è stato scritto dalla stessa Winfrey durante un talk show del suo canale Oprah Daily, dedicato per l’appunto alla condizione di obesità e alle numerose conseguenze sulla salute del vivere in una condizione di forte sovrappeso. La ormai ex conduttrice, 68 anni, si è espressa con grande limpidezza: “Tutti voi sapete molto bene che ho intrapreso diete per gran parte della mia vita” ha raccontato ai presenti. “Il mio peso massimo è stato di 107 chili”.

“Non so se esiste un altro personaggio pubblico la cui lotta con il peso è stata discussa così tanto come la mia. Mi avete vista provare diete su diete in continuazione” ha continuato Oprah Winfrey. “Il fatto è che il mio corpo sembra sempre voler tornare a un certo peso, per quanto mi impegni”. Come anticipato ha poi affrontato il tema del cosiddetto fat shaming, ossia il far vergognare chi si trova in una condizione di sovrappeso.

“Viviamo in un mondo che fa sentire in colpa e discrimina chi è in sovrappeso. Tutti noi che l’abbiamo vissuto in prima persona sappiamo che le persone ti trattano in modo diverso se sei in sovrappeso, lo fanno e basta”. Un esempio? “Lo stigma per il tuo peso è quando le commesse ti dicono: ‘Lascia che le mostri i guanti‘” ha continuato Oprah “‘Le piacerebbe dare un’occhiata alle nostre borse? Perché sappiamo che qui non c’è niente di adatto per lei’. C’è tanta condiscendenza. C’è uno stigma imperante”.