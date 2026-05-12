Ora esiste un cucchiaio che silenzia il telefono mentre si mangia

Siamo tutti diventati incapaci di fare una sola cosa alla volta. Anche le cose migliori della vita — mangiare e quell’altra — cedono al phubbing, l’arte di snobbare il prossimo, e qualunque altra cosa, in favore del cellulare.

Ma adesso siamo salvi, visto che l’azienda americana Halo Top, che produce gelato iperproteico, ha pensato di venderci il cucchiaio che mette automaticamente il telefono in modalità “Non disturbare”. Il cucchiaio, color oro, contiene un chip NFC (Near-Field Communication) compatibile sia con iPhone sia con Android. Si chiama “Silent (à la) Mode Spoon”, è in vendita online a 5 euro e al momento solo per il mercato statunitense, anche se l’azienda è presente anche in Canada e, in Europa, in Inghilterra e in Germania.

Mi immagino già il prossimo San Valentino: il cucchiaino impacchettato, idolo dorato della nostra indecente assenza di forza di volontà. Speriamo che non si impalli mai.

Come funziona Silent (à la) Mode Spoon? Non avendolo potuto provare, dobbiamo basarci su ciò che si deduce dai video: il cucchiaino va appoggiato sul telefono dalla parte della pallina dorata con il logo aziendale che si trova sull’impugnatura. Automaticamente il telefono va in modalità “Non disturbare”.

A quel punto si può mangiare il gelato in santa pace. Temo tuttavia che, una volta finito il gelato, ci si debba ricordare di rimettere manualmente il telefono in modalità normale e mi immagino già qualcuno che, addormentatosi sul divano dopo l’abbuffata di grassi e zuccheri [ops, di gelato iperproteico a basso tenore calorico], resti lì addormentato fino al mattino. Forse questa è l’unica nota positiva di tutta la faccenda.

Chi sono quelli di Halo Top

Fondata a Los Angeles nel 2011 dall’avvocato Justin Woolverton, Halo Top è diventata uno dei casi più emblematici del food marketing americano degli ultimi anni. Il marchio ha costruito il proprio successo su una formula semplice ma molto efficace: gelati a basso contenuto calorico, con meno zuccheri e più proteine rispetto ai prodotti tradizionali, pensati per intercettare il pubblico attento a fitness, benessere e alimentazione healthy. La svolta nel mercato statunitense si colloca intorno al 2017, quando Halo Top è diventata la vaschetta di gelato più venduta negli Stati Uniti, superando marchi storici come Ben & Jerry’s e Häagen-Dazs. Oggi il brand, entrato nel gruppo Wells Enterprises nel 2019, continua a puntare su un’immagine pop e contemporanea, con campagne virali sui social.

Ovviamente anche quest’ultima trovata del cucchiaio digital detox si inserisce perfettamente nella scala di valori del marchio, che nel tempo si è allargata alla mindfulness e al self-care nel senso più generico possibile. Secondo i dati finanziari più recenti pubblicati da PrivCo, Halo Top avrebbe chiuso il 2024 con un fatturato stimato di circa 380 milioni di dollari, in forte crescita rispetto all’anno precedente.