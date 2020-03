Orbassano: negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio

A Orbassano sono in molti i negozi di alimentari, ristoranti e altre merci che effettuano consegne a domicilio, come dimostra l’elenco stilato da Confesercenti. Noi abbiamo pensato di riportarvi la lista delle realtà che lo effettuano, visto anche che in questo momento può essere certamente una buona idea, anziché fare lunghe code affollandoci nei supermercati delle grandi catene, sostenere con i nostri acquisti i piccoli e medi commercianti del territorio. Soprattutto, data l’utilità della consegna a domicilio, , in un momento in cui la spesa online è spesso complicata, con consegne molto lunghe e difficoltà a connettersi e a utilizzare il servizio correttamente. Dunque ecco quali sono le realtà segnalate che potete contattare se avete bisogno di farvi consegnare generi alimentari e non solo:

Alimentari

Cantina del Caffè – Caffè e cialde – 3500694460

101 Caffè – Caffè in grani, macinato e cialde – 01118930501 – 3662401080 – orbassao@101caffe.it

Pasta & Company – Pasta e altro – 0119091471

CHE CAFFE’ – tutte le capsule compatibili – 0112760119 – w.app 335.5255217 – checaffe2009@libero.it – CONSEGNE GRATIS IN TORINO E PROVINCIA

Macellerie

Macelleria Iacopino Piero Carni di tutti i tipi (escluso equina) e gastronomia– 0119014832 –pieroiacopinomac@gmail.com

Macelleria Correndo Angelo – Carne e altro – 0119013398

La Boutique della Carne – Carne e altro – 0119014105 – 334178479

Fruttivendolo Francesco – Frutta e verdura – 3201560350

Luana De VIvo – Pane, salumi e formaggi – 3923982200

IL GUSTO DI STAGIONE – FRUTTA E VERDURA, ALIMENTARI – Azienda Agricola Pozzatello http://www.agricolapozzatello.it/ – 3894414847

ESSENZIALE DI POLI EMANUELA – Bottega di paese con prodotti sfusi di vario genere – 0119002450

NATUR HOUSE – PRODOTTI DIETETICI – 3280461487 – 3297125006 – nhorbassano2014@gmail.com – facebook @nhorbassano. – CONSEGNE GRATUITE SOPRA I 35 EURO – RAGGIO CONSEGNE ORBASSANO E COMUNI LIMITROFI

GRANI DI PEPE – GASTRONOMIA – 0114920587 – whatsapp 3451727274 – info@granidipepe.eu – Consegna gratuita nel raggio di 5 Km

Ristoranti

Speedy Pizza – Pizza, panini, kebab, farinata – 0119002380

Tony’s Cake and Cooking – Gastronomia, rosticceria, hamburgheria – 3423852705

Voglia di Pizza – Pizze e altro – 0119003743 – www.pistrocchio.com

Pistrocchio – Pizze e altro – 0119013209

AlPachino Pizzeria – Pizza, piadine, grigliate di carne, hamburger – 0112762243 – 3664649889

Bevande

Ferrero Diego – Bevande a domicilio – 0119003516

Vini Porcellana – Vini, acqua e bibite – 0119002398 – 3336191620 – info@enotecaporcellana.com

Panetterie, pasticcerie e dolci

Panetteria Dolce Forno – Pane e prodotti da forno – 0114920206

Pasticceria Tosco – Dolci e prodotti di pasticceria – 0119065637- 3791895762

Pasticceria Jerry – Pasticceria fresca e secca – 3347009521

PASTICCERIA IL BIGNÈ D’ORO – DOLCI SALATINI E PASTICCERIA FESCA E SECCA – piramidi@tiscali.it

Oggetti e servizi vari

Lavanderia Mille Bolle – Lavanderia e detersivi alla spina – 3661174400

La Sirenetta – Alimenti per animali e per pesci – 0119018024 – 3356907776

Ferramenta Anselmo – 0114920557 – 3297820083 – anselmofabio@libero.it

DISCO ROSSO – Biancheria intima uomo/donna – 3358094360

CARTOLERIA COLOMBINO ELENA – Cartoleria, giocattoli e articoli regalo – 0119002651