Oreo e il film The Batman annunciano una collaborazione

di Luca Venturino 17 Gennaio 2022

Nelle profondità più oscure della Batcaverna Batman fa colazione con il batlatte e i batbiscotti. Quali sono i batbiscotti, chiedete? Ma è ovvio, gli Oreo! Non a caso, infatti, il brand degli iconici dolciumi bicolori ha appena annunciato una partnership esclusiva con il film The Batman, dal 3 marzo al cinema.

A partire da febbraio 2022, infatti, le confezioni di Oreo Original da 220 grammi indosseranno uno speciale abito ispirato al Cavaliere Oscuro, mentre l’embossing (cioè la decorazione) di ogni biscotto mostrerà il volto di Batman. Le novità, tuttavia, non finiscono qui: i fan potranno scansionare il codice QR della confezione e ritrovarsi a esplorare la Batcaverna, dove potranno risolvere gli indovinelli dell’Enigmista. I più astuti avranno accesso a contenuti bonus e a numerosi premi, come gli ingressi omaggio al cinema validi per andare a vedere The Batman. In tutto i biglietti in palio sono ben 1500, e ci sarà anche un’estrazione finale con in premio una Batman Experience a Londra, per vivere in prima persona un’intera giornata sul set del film.

“Noi di OREO amiamo sorprendere i nostri fan con partnership entusiasmanti” ha detto

Chiara Missio, Brand Director OREO Europe. “Ecco perché siamo così felici di annunciare la partnership con The Batman, una vera e propria collaborazione con Warner Bros.”