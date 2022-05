Oreo e Ritz insieme in una limited edition: metà biscotto, metà salatino

Oreo e Ritz si incontrano in un biscotto salato in limited edition, che avreste potuto avere gratis (se vi foste mossi per tempo)

di Valentina Dirindin 28 Maggio 2022

Fermi tutti, abbiamo un vincitore: se stavate cercando lo snack più sano – ma per qualche strano motivo pure invitante – del mondo, eccovi serviti. L‘Oreo – Ritz, metà biscotto con la crema e metà salatino, mette insieme due prodotti iconici in un mix che… bho. Davvero, non avendolo provato non possiamo dare un giudizio, e non riusciamo neanche a esprimerci a priori su questa combinazione un bel po’ strana, che da un lato ci suscita un tantino di disgusto ma dall’altro, inspiegabilmente, attiva qualche bottone nel nostro subconscio e ci fa salivare di curiosità.

La limited edition di Oreo e Ritz è stata appena lanciata ed è stata distribuita gratuitamente a chi l’ha richiesta online. E sì, è andata sold out nel tempo necessario ad addentare un biscotto, nonostante – nelle previsioni dell’azienda – i mille pacchetti disponibili sarebbero dovuti bastare fino al 5 luglio, data di chiusura dell’operazione di marketing. Ahahah.



Ci sono voluti dodici tentativi per trovare la combinazione perfetta che unisse il biscotto alla crema al cracker salato, come ha spiegato la portavoce di Mondelēz International, Anna Whitelaw a USA Today. Alla fine l’ha avuta vinta un ripieno di crema Oreo frullato insieme al burro di arachidi. Ora però siamo curiosi di sapere cosa contenessero le undici opzioni precedenti.