Oreo: edizione limitata arcobaleno per sostenere i diritti Lgbtq

Da Oreo arriva un’edizione limitata arcobaleno per sostenere i diritti Lgbtq. Oreo ha scelto di celebrare il LGBTQ+History Month (che si tiene dal 1 al 31 ottobre) lanciando questa special edition per promuovere i diritti civili e raccontare la storia dei movimenti gay (ma non solo).

In pratica in questa edizione speciale, fra i classici biscotti dal colore scuro degli Oreo si troverà un arcobaleno di colori, con un colore diverso per ogni biscotto. Questa special edition è frutto anche della collaborazione con l’associazione noprofit PFLAG (Parents and Family of Lesbian and Gay), per sostenere anche la campagna #proudparents che vuole sottolineare l’importanza del ruolo delle famiglie nell’accettazione delle persone LGBTQ+.

Al momento ci sono 10mila confezioni di questi biscotti arcobaleno, ma attenzione: non le troverete in vendita nei negozi o negli store online. Si potranno solamente vincere tramite il concorso organizzato dal marchio di Mondelez e PFlag. In pratica i partecipanti dovranno postare sui propri social una foto nella quale mostrino cosa vuol dire supportare questa causa. Ogni foto dovrà poi essere taggata con gli hashtag #proudparente e #giveaway e bisognerà seguire, ovviamente, il profilo Instagram ufficiale di Oreo. Alla fine si parteciperà all’estrazione come accade di solito nei giveaway.