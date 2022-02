Oreo: per i 110 anni si regala un biscotto-torta ai confettini

di Marco Locatelli 7 Febbraio 2022

Oreo spegne 110 candeline. In occasione dell’importante traguardo (che verrà raggiunto ufficialmente il 6 marzo), il popolare biscotto si presenterà in una inedita edizione limitata ricoperta di confettini e con due strati di ripieno: oltre alla classica crema (con granelli al suo interno) si aggiunge uno strato al gusto “torta al cioccolato”.

“Per oltre un secolo, Oreo ha portato esperienze divertenti e giocose ai fan e continueremo a farlo mentre celebriamo il nostro 110° compleanno”, ha dichiarato Sydney Kranzmann, Brand Manager di Oreo negli Stati Uniti.

Oreo ha inoltre fatto sapere che si tratta della prima volta che usa i granelli di zucchero sia dentro che sopra il biscotto. I rivenditori hanno cominciato a vendere le prelibatezze celebrative il 31 gennaio e lo faranno per un periodo di tempo limitato.

Il popolare snack fu venduto per la prima volta nel 1912 dalla National Biscuit Company ad un negozio di alimentari a Hoboken, nel New Jersey.

Da allora, Oreo ha regolarmente rilasciato varietà speciali per mantenere fresco il prodotto, tra cui persino un gusto Lady Gaga e, più recentemente, croccante al caramello e un ultimo biscotto alla crema al cioccolato. La società ha anche affermato che aumenterà i prezzi di Oreo e dei suoi altri marchi, come Chips Ahoy, dal 6% al 7% a partire da questo mese.