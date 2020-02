Oreo rossi marchiati Supreme: su Ebay arrivano a 15mila dollari

Uno dei biscotti più celebri d’America, l’Oreo, arriva in una nuova versione marchiata da Supreme, il marchio di abbigliamento per skateboarder, e su Ebay c’è chi è disposto a pagare 15mila dollari per l’edizione limitata. Lo storico biscotto al cioccolato ripieno di crema bianca è stato testato in una versione dove il rosso del marchio di abbigliamento va a sostituire il tradizionale colore nero dei biscotti.

Un Oreo tutto nuovo, dunque, dal sapore non meglio definito. Semplicemente, quel che sappiamo, è che cambia il colore. E che, ovviamente, è condito con tanto di logo Supreme stampato su. A lanciare la novità è stata la stessa casa produttrice dei biscotti, pubblicando il prototipo su Instagram, con la didascalia “Dropping Soon”, a indicare l’arrivo imminente del prodotto.

Il lancio ufficiale del biscotto fashion dovrebbe avvenire contestualmente all’arrivo della collezione primavera-estate 2020 del marchio di moda urban. Tuttavia i biscotti si trovano già in pacchetti da tre distribuiti in piccole quantità in edizione limitata per 8 dollari. O per quindicimila, a giudicare da Ebay, dove le offerte per accaparrarsi il biscotto rosso sono impazzite per un po’ (anche se mediamente stanno già scendendo, complice la maggiore disponibilità di prodotto)

[Fonte: Forbes]