Oreo, scandalo in Olanda: nei biscotti ci sarebbero “dosi massicce di ammoniaca”

di Luca Venturino 14 Dicembre 2022

Buoni eh gli Oreo: pietra angolare della cosiddetta Goblin Mode, belli cremosi, con quel colore distintivo così scuro… Già, peccato che per ottenerlo siano utilizzate dosi massicce di ammoniaca. Eh sì, avete letto bene – a m m o n i a c a. Lo scandalo che sta sconvolgendo il mondo dei biscotti, degli intervalli a scuola e delle merende golose parte in Olanda, dove si è scoperto che la fabbrica Ofi/Olam utilizzerebbe da anni la sostanza tossica in questione mischiandola alle fave di cacao con l’obiettivo di annerire il prodotto finale. Quel che è peggio, stando a quanto riportato dal giornale locale Noordhollands Dagblad, il governo olandese ne era perfettamente al corrente.

Di biscotti, ammoniaca e connivenza

Come sovente accade in notizie di questo genere, l’incidente scatenante è stata una inaspettata fuga di notizie dovuta alle rivelazioni di un informatore anonimo. Va sottolineato, per di più, che l’azienda è da anni nel mirino dei militanti ecologisti e degli stessi residenti nei dintorni della fabbrica a causa delle emissioni di ammoniaca, naturalmente pericolose per la salute. Insomma, in molti sospettavano che qualcosa bollisse in pentola – e l’odore non lasciava presagire nulla di buono (o sano, ecco).

“L’ammoniaca fuoriesce da ogni angolo e la puzza è enorme” ha commentato a tal proposito l’informatore anonimo. E l’ambiente? E la sostenibilità, quella bella parola piena di vento che viene tanto sbandierata come se fosse un Poker d’assi? “Non interessa ai dirigenti dell’azienda. Si preoccupano solo che la polvere di cacao sia nera e di quanto ci ricavano”. La proverbiale tana del Bianconiglio non finisce qui: come accennato gli affari avevano coinvolto anche l’Agenzia olandese per l’ambiente, che secondo la fonte avrebbe tenuto la bocca chiusa sulle pratiche dell’azienda in cambio di – possiamo immaginare – denaro sonante.

Insomma, le carte sono in tavola, le accuse formate, la gente (comprensibilmente) incazzata. Che dice l’azienda imputata? “Ofi utilizza l’ammoniaca come soluzione alcalinizzante per alcune polveri di cacao per modificare il colore o il sapore del prodotto finale” ha dichiarato Eric Nederhand, direttore dell’azienda. Una confessione molle, impalpabile, temporeggiante. “Non restano che poche tracce di ammoniaca nel prodotto finale”. L’informatore, tuttavia, non ha dubbi: la Ofi/Ofam ne fa un uso massiccio con il solo scopo di ottenere il colore scuro che ha reso i biscotti tanto iconici.

L’ammissione non ammissione, il dico ma non dico, è stato imbrigliato come cavallo di battaglia anche dalla stessa Mondelez, colosso del cacao e proprietaria di altri marchi come Toblerone o Oro Saiwa (di recente finita in un’altra controversia, tra l’altro): “L’utilizzo di carbonato di ammonio negli alimenti non incide sulla qualità degli alimenti o sulla sicurezza del prodotto” ha ammesso Annick Verdegem, portavoce dell’azienda, affermando che le confezioni dei biscotti menzionano il “carbonato di ammonio” tra gli ingredienti. In altre parole – la colpa è vostra: per caso non sapete leggere?