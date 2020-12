Oscar Farinetti: se Sgarbi per un lapsus farà fuori “tutti i froci”

Ma quanto ci ha fatto ridere, il lapsus di Oscar Farinetti, ospite insieme a Vittorio Sgarbi al programma di Rete 4 “Stasera Italia”? A dire il vero, siamo stati un po’ combattuti nel decidere se farlo notare, facendo fare una risata anche a voi, o tenercelo per noi, facendo finta di nulla. Ma poi – e voi che ci leggete lo sapete bene – abbiamo deciso che il “politically correct” non ci appartiene proprio.

Anche perché, ne siamo certi, nessuno si offenderà, da nessuna parte: di lapsus si è trattato, questo è chiaro a tutti quanti.

Ma veniamo pure al dunque: Farinetti, in collegamento, mentre dialoga con Vittorio Sgarbi si lascia andare a una metafora a sfondo epico, citando Penelope, Ulisse e i Proci. Solo che, quando suggerisce a Sgarbi (che ci fa sapere che per le vacanze andrà a Fontanafredda) di correre da Penelope e di farli fuori tutti per riprendersi la sua amata, i Proci da uccidere diventano improvvisamente “froci”. E in studio tutti, sommessamente, ridacchiano (Farinetti compreso, che corregge subito la gaffe fatta).

Da casa, invece, dopo aver ridacchiato anche noi, speriamo solo che Sgarbi non prenda troppo alla lettera il suggerimento di Farinetti, visto che qui non ci stupiamo più di nulla.

Lo sappiamo, non dovremmo ridere. Ma su, già abbiamo scoperto di dover fare pranzi e cene natalizie in totale solitudine: fateci almeno guardare un po’ di sana televisione senza prenderci troppo sul serio.

Per chi volesse vederlo, la puntata si trova sulla pagina di Mediaset Play (e il lapsus di Oscar Farinetti è al minuto 44).