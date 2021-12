Oslo: maxi focolaio in un ristorante durante una cena di Natale

di Manuela 21 Dicembre 2021

Andiamo a Oslo, in Norvegia: qui si è sviluppato un maxi focolaio di Covid-19 durante una cena di Natale in un ristorante. 120 persone sono state contagiate a seguito di una cena aziendale.

Tutto è accaduto lo scorso 26 novembre. 117 invitati si sono recati in un ristorante di 150 mq intorno alle 18 e sono usciti verso le 22.30. Subito dopo, ecco che il ristorante ha accolto un secondo gruppo di clienti.

La maggior parte dei convitati, di età compresa fra i 30 e i 50 anni, aveva già ricevuto due dosi di vaccino, ma non la terza. Solo che uno dei clienti era tornato dal Sudafrica solamente due giorni prima.

Dopo due giorni, ecco che questo cliente ha cominciato a manifestare i sintomi, nonostante il suo tampone (e quello degli altri partecipanti) fosse negativo. Successivamente, dopo 3 giorni, altre 37 persone hanno iniziato ad essere sintomatiche.

Alla fine i contagiati con la variante sono stati 81 (di questi due non erano vaccinati e solamente uno è risultato asintomatico). Fra i clienti del secondo turno, poi, ecco che si sono registrati altri 70 contagiati, di cui 53 con la variante Omicron.

Il fatto è che ancora non si è riusciti a rintracciare tutti i clienti presenti alla serata.

Non è certo un caso che anche in Italia, con l’avanzata della variante Omicron, molte cene aziendali in questo periodo siano state disdette, provocando così un calo del fatturato anche per ristoranti e locali. Per esempio a Venezia gli incassi di ristoranti e bar sono stati dimezzati a causa della paura del Covid-19.