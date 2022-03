Osteria Arborina, lo chef Giuseppe Lo Presti alla guida del ristorante stellato

Classe 1991, originario di Messina ma cresciuto nel Chianti, Giuseppe Lo Presti vanta un curriculum molto interessante costruito in giro per l’Italia.

Il ristorante Osteria Arborina, 1 Stella Michelin all’interno di Arborina Relais, riapre il 18 Marzo con il giovane chef toscano Giuseppe Lo Presti. Dopo un percorso di circa due anni con lo chef Enrico Marmo, il fine dining del noto relais, guidato dall’appassionata patron Rossana De Gaspari, inizia una nuova avventura. Il fine dining è aperto solo la sera, in settimana; pranzo e cena nel week end.

La proprietà di Arborina Relais – si legge nel comunicato stampa – , affiliato “les Collectionneurs” dal 2017, ha trovato nello chef Giuseppe Lo Presti la figura giusta per intraprendere un nuovo percorso di crescita e sviluppo della ristorazione all’interno del relais. Una filosofia culinaria di ricerca del bello e del buono accomuna Rossana De Gaspari e Lo Presti che insieme hanno definito la nuova impronta del fine dining.

Classe 1991, originario di Messina ma cresciuto nel Chianti, Giuseppe Lo Presti vanta un curriculum molto interessante costruito in giro per l’Italia, in particolare in Toscana. Tra le sue più importanti esperienze, il Westin Excelsior di Firenze, il Relais Santa Croce di Firenze, La Cucina di Giuseppe Lo Presti all’interno di Villa Sassolini, esclusivo boutique hotel nel Chianti. Lo chef ha mantenuto dal 2018 al 2021 il Piatto Michelin.

“La mia filosofia – fa sapere il nuovo chef di Osteria Arborina – è sempre legata al ricordo e al territorio in cui sono; un mix di tradizione, contaminazione delle mie origini, la Sicilia, e della regione da cui provengo, la Toscana. Nella nuova Carta di Osteria Arborina ci sarà tanto Piemonte ma con influenze toscane e siciliane”.