Chi mastica un po’ di cucina si è imbattuto prima o poi in Yotam Ottolenghi. Lo chef inglese di origine israeliana d’altronde è dappertutto, specie sulla carta stampata. I suoi pezzi corroborati da ricette si leggono dal Guardian al New York Times, e la quota di libri pubblicati si aggira sulla dozzina con più di 5 milioni di copie vendute. La produttività sembra decisamente più spostata sulla parola scritta che sulla cucina vera e propria. E invece no, visto che proprio a fine gennaio Ottolenghi ha aperto a Ginevra. Un bel traguardo, nonostante il gruppo sia in perdita.

Un anno difficile

Il 2024 non sarà un anno da ricordare. A causa di inflazione, mancanza di personale qualificato, e in generale effetti a lungo raggio di Brexit e Covid-19, il gruppo Ottolenghi si è trovato a tagliare. Orari di apertura, assunzioni, costi su utenze e materia prima. L’anno fiscale si è concluso con margini ridotti del 20%, anche a causa dell’aumento della previdenza sociale per i dipendenti.

Il tutto mentre continua veloce la corsa a ostacoli per gestire il piccolo impero Ottolenghi. Due (ora tre) ristoranti, sette gastronomie, servizi di catering e collaborazioni con brand e supermercati. Sempre, ovviamente, accompagnata dalla prolifica attività di scrittura per magazine e libri. La nuova avventura oltremanica è anche il primo indirizzo fuori dal Regno Unito per il gruppo. Una sfida che si spera porterà fortuna: l’apertura a Ginevra inizia con il nuovo anno fiscale.

Il nuovo ristorante

Sulla sponda del Reno, all’interno della sempre confortevole bambagia che caratterizza il Mandarin Oriental, sorge il nuovo, intimo Ottolenghi Geneva. 40 coperti vista fiume e la cucina mediterranea signature dello chef, con un tocco svizzero. Molta importanza infatti viene data alle piccole produzioni locali di ortaggi, miele, formaggio. Le parole d’ordine, come sa chiunque abbia mai sfogliato uno dei coloratissimi libri Ottolenghi, sono: stagionalità, condivisione, sostenibilità.

L’executive chef è Maxime Martin, allievo di Neil Campbell che da tempo immemore cura i ristoranti di Ottolenghi. In questo caso si sente chiaramente l’influenza di ROVI, rinomato ristorante dello chef a Soho, Londra con focus sul vegetale in tutte le sue parti. E in tutte le sue tecniche, dalla fermentazione alla brace. Ottolenghi Geneva porta una formula vincente in un ambiente completamente diverso: riuscirà a mantenere le aspettative? Vedremo, per ora la speranza è quella di far quadrare i conti.