Padova, barista denunciato per aver venduto della vodka a due adolescenti

di Luca Venturino 12 Aprile 2022

Due ragazzini minorenni entrano in un bar nel centro di Padova e chiedono da bere. No, non è l’inizio di una barzelletta, ma quanto capitato nella serata di sabato scorso: i due giovani sono entrati nel locale e, come se nulla fosse, hanno chiesto una bottiglia di vodka al barista, che non si è fatto alcun problema a venderla.

I ragazzi, evidentemente galvanizzati dal successo ottenuto, si sono seduti all’aperto e hanno cominciato a bere, una golata dopo l’altra; finché uno dei due non si sente male. L’amico, che come sovente capita in questi casi rinviene dallo stordimento, pensa bene di dare l’allarme: una manciata di minuti, e i soccorsi giungono sul posto, caricano il ragazzo e lo portano all’ospedale cittadino. Passato lo spavento (e dopo una lavata di capo che probabilmente si ricorderà per tutta la vita), il ragazzino ha raccontato ai genitori l’accaduto, e questi hanno infine deciso di denunciare il titolare del bar in questione per lesioni colpose e somministrazione di bevande alcoliche a minori e per vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18.