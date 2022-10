Padova, cibo scaduto e cucina sporca: sequestrati 70 kg di alimenti da una pizzeria

Un blitz dei Carabinieri del Nas ha portato alla luce gravissime negligenze igieniche in una pizzeria a nord di Padova.

di Luca Venturino 11 Ottobre 2022

Un tradizionale controllo di routine ha portato alla scoperta di una vera e propria cucina degli orrori: nella serata di sabato 8 ottobre i Carabinieri del Nas hanno organizzato una serie di ispezioni sanitarie nelle attività commerciali di Padova e nelle zone immediatamente limitrofe, imbattendosi in una pizzeria rosticceria che si è distinta per gravissima negligenze. All’interno del locale in questione, situato nel comune di Campodarsego, ad appena una manciata di chilometri a nord di Padova, gli agenti delle forze dell’ordine hanno infatti rinvenuto diverse decine di chilogrammi di alimenti scaduti, del tutto privi delle obbligatorie informazioni circa la tracciabilità e la provenienza, carne marcia e condizioni igienico sanitarie particolarmente gravi nei locali adibiti a cucina.

Ma andiamo con ordine: durante i regolari accertamenti nella cucina della pizzeria il personale in divisa ha scovato circa 70 chilogrammi di alimenti di chiara origine animale congelati ma, come già accennato, del tutto privi della documentazione necessaria ad attestarne la tracciabilità e soprattutto riportanti date di scadenza ampiamente superate. Contestualmente alcuni agenti si sono occupati di esaminare attentamente le condizioni igieniche della cucina stessa, segnalando nei rapporti muri e pavimenti incrostati di sporco e l’evidente mancanza di interventi di pulizia.

I Carabinieri del Nas hanno dunque proceduto con il sequestro amministrativo della carne non a norma, oltre a elevare una sanzione amministrativa dal valore complessivo di 2500 euro nei confronti del titolare della pizzeria. Il locale – tuttora aperto – è stato per di più segnalato all’autorità sanitaria locale (Asl) per i provvedimenti di competenza.