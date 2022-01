Padova, muore soffocato durante un aperitivo in un pub

Tragedia in un pub in provincia di Padova: durante un aperitivo con gli amici un uomo di 58 anni è morto soffocato.

di Luca Venturino 25 Gennaio 2022

Momenti tragici nel pub L’Incontro di Lozzo Atestino, in provincia di Padova: un uomo di 58 anni ha perso la vita durante un aperitivo con gli amici a causa di un boccone di cibo rimasto incastrato nella sua gola, che l’ha soffocato. L’uomo si era spostato in bagno per tentare di espellerlo, ed è stato trovato dagli altri clienti accasciato a terra: l’arrivo dell’ambulanza non è servito a nulla.

Nel locale sono intervenuti anche i carabinieri per ascoltare il resoconto dei presenti: nessuno aveva compreso appieno la gravità della situazione, e gli amici si sono allarmati solamente quando hanno sentito un tonfo provenire dal bagno. I medici hanno tentato le operazioni di rianimazione, ma senza alcun successo. “Conoscevo Gianluca e mi dispiace moltissimo per questa tragedia” ha commentato il sindaco di Lozzo Arestino, Fabio Ruffin. “È stata una cosa improvvisa, nessuno ha potuto fare niente”.