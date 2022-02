Padova, pizzaiolo si rifiuta di dare la pizza gratis: lo aggrediscono in tre

di Luca Venturino 25 Febbraio 2022

Non ci dai la pizza gratis? E allora noi ti stordiamo con lo spray al peperoncino e ti prendiamo a botte. È quanto è successo a Atighollah Hotaki, 32enne titolare di una pizzeria in Corso del Popolo, a Padova, che qualche giorno prima dell’aggressione si è rifiutato di regalare della pizza ad alcuni “clienti”.

Hotaki ha spiegato che stava lavorando quando tre individui – che il 32enne ha riconosciuto come spacciatori della zona – sono entrati nel suo locale, hanno spruzzato lo spray al peperoncino e hanno cominciato a picchiare lui e suo cugino, pizzaiolo del locale. Hotaki si è ripreso e ha riaperto il locale, e il suo socio è stato in ospedale con delle ferite alla testa. “Sono qui da un paio di anni, ed è una bellissima città” ha commentato l’uomo. “Purtroppo, però, qua è pieno di spacciatori che non fanno niente se non disturbare le persone. La responsabilità è del sindaco, della polizia e dei giudici: se li prendono non li devono fare uscire”.