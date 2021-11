Padova, quattro ragazzi trovano un buffet di inaugurazione vuoto e minacciano il titolare con un coltello

di Luca Venturino 2 Novembre 2021

Una domenica sera sorprendentemente problematica per il titolare del ristorante “Sicilian Goodness” di Padova, che aveva organizzato un buffet al fine di poter celebrare l’inaugurazione del locale e si è ritrovato a subire le minacce di un gruppo di ragazzi.

Durante le battute finali della celebrazione, infatti, quattro ragazzi si sono presentati al ristorante con l’intenzione di approfittare del buffet. Con loro grande delusione, tuttavia, il rinfresco era già terminato, e non rimaneva più cibo da mangiare a sbafo. Contrariati, i quattro hanno preso a minacciare il titolare con un coltello, solo per poi allontanarsi in gruppo temendo un’eventuale intervento delle forze dell’ordine locale. La polizia è giunta sul posto poco dopo, ma dei quattro non c’era più alcuna traccia. Le indagini per poterli individuare sono tutt’ora in corso.