Il Pagliaccio a Roma festeggia i suoi 20 anni: ecco come

di Chiara Fedeli 22 Aprile 2023

Enrico Bartolini, Gérald Passedat e Riccardo Monco: sono questi i primi tre chef con cui Anthony Genovese ha condiviso la cucina per questa serie di cene a 4 mani organizzate per festeggiare i 20 anni di attività de Il Pagliaccio. Un traguardo da ricordare che lo chef e tutta la sua squadra hanno voluto celebrare portando a Roma alcuni tra gli chef più importanti d’Italia e del mondo.

Chi sono gli ospiti?

Enrico Bartolini – ospite il 27 Febbraio scorso – è lo chef più stellato d’Italia e il secondo al mondo: con 12 stelle Michelin in totale, Bartolini è stato anche lo chef che ha riportato le tre stelle Michelin a Milano con il suo ristorante dentro il MUDEC. In occasione della cena, chef Bartolini ha portato al Pagliaccio alcuni dei suoi piatti più iconici come il Risotto alle rape rosse e salsa gorgonzola evoluzione. Partner della cena è stato anche Pol Roger che ha accompagnato la cena con i suoi champagne.

Il 26 Marzo è stato invece il turno di Gérald Passedat, chef 3 stelle Michelin de Le Petite Nice di Marsiglia, che ha portato un po’ di Francia classica nella cucina avanguardista del Pagliaccio. Un ospite davvero speciale per chef Genovese: Le Petite Nice di Marsiglia, infatti, è stato l’ultimo ristorante dove il patron del Pagliaccio ha lavorato – nel 1998 – prima di aprire il suo progetto personale a Roma. Anche in questo caso l’ospite ha portato alcuni dei piatti più iconici del suo menu come Les poissons du sud en caravane blanche, poutargue et caviar osciètre. In questo caso, gli champagne in abbinamento sono stati quelli di Louis Roederer.

La prossima cena si terrà invece domenica 23 Marzo e vedrà in cucina, al fianco di chef Genovese, Riccardo Monco, attuale chef del ristorante Enoteca Pinchiorri di Firenze (3 stelle Michelin). Anche in questo caso, la scelta di avere Enoteca Pinchiorri come partner è dettata dal forte legame che lo chef ha con questo ristorante storico di Firenze: nel 91, infatti, è stato il primo ristorante in Italia dove ha lavorato dopo le numerose esperienze in Francia. Questo il menu in programma per la serata:

MENU

Il Benvenuto al Pagliaccio

L’amuse bouche

Il Viaggio. Ricci di mare e cedro

Crespella di calamaro e asparagi, maionese di pollo arrosto e caviale

Gnocchi, patate e anguilla

Dim, albufera e genziana

Un piccione quasi fritto, carciofi fondenti al lardo di Colonnata, mostarda di fichi e salsa di fegatini

La Tartelletta, il cacao e il rabarbaro

Le coccole finali

Nei prossimi mesi altre tre cene – da Settembre in poi – continueranno questa giostra che è il ventennale del Pagliaccio. Ancora non c’è conferma sui nomi degli chef ospiti, ma sembra che saranno due chef giapponesi.

Le altre iniziative per il ventennale

Oltre alla Parallels Experience, nuova esperienza con menu dedicato creata nell’ultimo anno all’interno del ristorante, per questi 20 anni di carriera la squadra del Pagliaccio ha ideato tre nuovi menu degustazione che ripercorrono questo lungo periodo di lavoro: il menu DISCOVERY composto da 10 tappe in giro per il mondo a 230€ a persona; il menu MIND, 8 tappe in giro per il mondo, a 200€ a persona; e il menu FOCUS , 4 tappe in giro per il mondo (solo a pranzo), a 150€ a persona.