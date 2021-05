Palermo, bar e ristoranti bersagliati dai ladri: quattro furti in una settimana

Bar e ristoranti presi di mira dai ladri a Palermo. In una sola settimana si sono infatti registrati ben quattro furti. Gli ultimi due la scorsa notte al bar del Foro di piazza Vittorio Emanuele Orlando e all’osteria Ballarò di via Calascibetta.

Nei giorni scorsi, colpiti invece il locale Pizza e Cucina di piazza Castelnuovo e il Taco Loco di via Campolo. I lestofanti hanno sempre colpito di notte.

Il colpo di ieri notte all’osteria Ballarò ha visto come refurtiva decine di bottiglie per un valore di alcune migliaia di euro, trafugate dalla pregiata cantina del ristorante. Al bar del Foro, invece, secondo gli inquirenti i ladri hanno agito sfruttando l’assenza di corrente elettrica annunciata dall’Enel dalle 3 alle 5.

Il colpo in questo caso è stato di oltre 10 mila euro, stando alle immagini delle videocamere di sorveglianza: rubati il macinacaffè, piastre per scaldare i panini, strumenti per le granite, 50 bottiglie per aperitivi.

Oltre al danno la beffa: con la crisi causata dalla pandemia il titolare non ha rinnovato l’assicurazione e quindi dovrà riacquistare tutto pagando di tasca sua.

