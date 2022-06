Palermo, blitz contro la pesca illegale: sequestrati 8 mila chili di tonno rosso

di Luca Venturino 10 Giugno 2022

Illegal Gear: questo il nome dell’operazione portata avanti negli ultimi giorni dalla direzione marittima della Sicilia Occidentale nell’ambito del controllo delle attività di pesca. Nello specifico, gli agenti delle forze dell’ordine si sono concentrati sulla lotta della pesca illegale o condotta con l’impiego attrezzi illegali, nonché sulla grande distribuzione, grossisti, piattaforme logistiche, pescherie e centri commerciali, in modo da prevenire che dei prodotti ittici privi dei requisiti obbligatori di tracciabilità finissero sul mercato. Si segnala, in particolare, un sequestro di una grande quantità di tonno rosso catturato illegalmente nei comuni di Cefalù, Porticello, Sferracavallo e Isola delle Femmine, in provincia di Palermo.

Ma andiamo con ordine: complessivamente le ispezioni hanno bloccato più di 11 mila chili di prodotti ittici non tracciati (e pertanto, sulla base delle norme in vigore, non idonei al consumo umano), impedendo di fatto che finissero sulle tavole dei consumatori; mentre sono state elevate sanzioni per un totale complessivo di oltre 113 mila euro. Come accennato, tra le operazioni più rilevanti è da segnalare il maxi sequestro nel territorio della provincia di Palermo: qui, gli agenti delle forze dell’ordine hanno trovato degli esemplari di tonno rosso pescato illegalmente o trasportato privo di etichettatura (o di qualsiasi altro elemento necessario a dimostrarne tracciabilità) per un totale di oltre 8 mila chili.