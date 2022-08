Palermo, chiuso un ristorante di Mondello per “gravissime carenze igienico sanitarie”

di Luca Venturino 26 Agosto 2022

Nel corso di una serie di controlli in quel di Mondello, borgata marinara di Palermo, gli agenti della Polizia di Stato hanno scovato una serie di irregolarità di varia natura in un ristorante locale: le ispezioni, eseguite con la collaborazione dei tecnici dell’Asp e con la capitaneria di Porto, hanno infatti fatto emergere numerose negligenze di natura amministrative, gravissime carenze igienico sanitarie e strutturali e anche alcune difformità planimetriche rispetto alle autorizzazioni delle autorità governative locali.

Entrando più nello specifico, dai rapporti redatti dagli agenti delle forze dell’ordine possiamo apprendere che i tecnici dell’Ispettorato del Lavoro hanno accertato la presenza di cinque dipendenti non in regola con i corsi obbligatori di formazione e addestramento e con le visite mediche periodiche; mentre i militari della capitaneria di porto hanno sequestrato circa 70 chilogrammi di prodotti alimentari in quanto privi delle informazioni circa la tracciabilità e la provenienza. Complessivamente, le sanzioni amministrative elevate al titolare del ristorante in questione ammontano a un totale di 18 mila euro, e quel che è peggio le autorità sanitarie hanno giudicato le carenze igieniche così gravi da disporre la sospensione immediata dell’attività.

Il controllo in questione è per di più da intendersi come parte di una più ampia operazione, denominata “Alto Impatto”, disposta dallo stesso Questore della provincia di Palermo con l’obiettivo di effettuare riscontri su persone sottoposte agli arresti domiciliari.