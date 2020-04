Palermo, con il loro reddito di cittadinanza donano cibo alle famiglie

Nonostante il loro status economico sia talmente precario da renderli beneficiari del reddito di cittadinanza, alcuni cittadini di Palermo hanno deciso di attivarsi per donare e distribuire beni di prima necessità alle famiglie più povere della città, precisamente nella zona di Romagnolo.

A lanciare l’iniziativa – circa otto settimane fa – un gruppo di palermitani e, di questi, otto percepiscono il reddito di cittadinanza. A raccontare come è nata l’idea Salvatore Barbagallo, che ai microfoni del Giornale di Sicilia racconta: “tutto è iniziato per caso, settimane fa ho pubblicato un post su Facebook in cui annunciavo questa iniziativa e chiedevo anche ad altri di partecipare. Quel giorno non solo si sono uniti altri cinque miei amici, ma siamo riusciti a distribuire circa mille generi alimentari di prima necessità come: riso, pasta, latte, pane e così via”.

Al momento Barbagallo e i suoi compagni distribuiscono cibo a circa 260 famiglie del quartiere, e ci sono altre persone che vogliono unirsi al gruppo spontaneo per dare un aiuto. La distribuzione – precisa il volontario – avviene solo nel weekend porta a porta, dalle 9 fino alle 2 di notte.

FONTE IMMAGINE: GIORNALE DI SICILIA