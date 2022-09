Palermo, due ragazzine di 12 e 14 anni finiscono all’ospedale ubriache: chiuso un pub

di Luca Venturino 28 Settembre 2022

Due ragazzine di rispettivamente dodici e quattordici anni sono finite in ospedale pesantemente ubriache e in stato di incoscienza a causa di intossicazione legata al consumo di alcolici: è quanto successo nelle ultime ore in quel di Palermo, in una vicenda che ha portato alla chiusura forzata per un mese a un pub incastonato nel centro storico cittadino. Come potrete immaginare, infatti, lo stato salute delle due adolescenti ha immediatamente spinto le autorità sanitarie a contattare gli agenti delle forze dell’ordine, che a loro volta hanno fatto scattare le indagini per comprendere dove le due ragazze si fossero procurate gli alcolici che hanno poi consumato.

Le indagini del corpo di Polizia locale hanno portato fino al pub Don Chisciotte di via Candelai, sitato – come già accennato – nel pieno centro storico di Palermo: qui, dopo una serie di colloqui con il personale del locale, i militari hanno potuto accertare che le minorenni avevano frequentato il locale e acquistato degli alcolici, accusando malessere e stati confusionali poco dopo il consumo. Chiaramente i poliziotti hanno sottolineato come le semplici caratteristiche somatiche delle ragazze avrebbero dovuto far comprendere che non avevano ancora compiuto la maggiore età; ma hanno anche contestato la mancata adozione di iniziative di soccorso per aiutare le due giovanissime, così stravolte da non riuscire nemmeno a contattare i propri famigliari: una negligenza altrettanto grave ma, se vogliamo, ben più inquietante.