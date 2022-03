Palermo, in un bar scoppia un incendio: la friggitrice aveva preso fuoco

di Luca Venturino 10 Marzo 2022

Pare che l’incendio che ha avvolto un bar tra via Maqueda e via Bari, nel centro di Palermo, abbia avuto origine da un malfunzionamento della friggitrice. Diciamo “pare” perché, di fatto, si tratta solo della prima ricostruzione, ipotizzata a partire dalla testimonianza del titolare del locale. Fortunatamente, in ogni caso, non sembrano esserci stati feriti.

Il titolare dell’attività è stato celere nel chiedere aiuto ai vigili del fuoco che, giunti sul posto insieme ad alcuni agenti della Polizia locale, hanno domato il rogo in una manciata di minuti. Successivamente il bar è stato messo in sicurezza: come accennato, al di là dei danni alla struttura, non sembra ci siano stati feriti.

Si tratta del secondo incendio in poche ore in quel di Palermo: poco prima, infatti un appartamento era stato avvolto dalle fiamme dopo che una coperta elettrica aveva cominciato ad andare a fuoco. In questo caso, l’anziana inquilina di 90 anni è stata soccorsa e portata al Pronto Soccorso.