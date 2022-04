Palermo: la storica pizzeria Di Giovanni chiude dopo 61 anni

di Luca Venturino 8 Aprile 2022

Si tratta di uno dei locali che per primo azzardò lo street food per le vie di Palermo, con il suo iconico crostino fritto: dopo 61 anni di attività, la storica pizzeria Di Giovanni, in via Leonardo da Vinci, è costretta ad abbassare la saracinesca. A dover puntare il dito contro un colpevole, non basterebbe una mano. C’è la pandemia, con le sue chiusure prolungate e le conseguenti difficoltà economiche, o più recentemente i rincari alle bollette.

“Iniziò il padre, con il mitico capello bianco, autista della SAIA” ricorda sul suo profilo Facebook Pino Apprendi. “Pizzette, arancine e pane con la milza. Nove figli, 8 fratelli e 1 sorella. Una grande madre. Bartolo, Pino, Toto’, Diego, Settimo e Ottavio dediti alla ristorazione. In particolare Totò rimane nel primo locale dei fratelli Di Giovanni, in via Leonardo da Vinci, e diventa punto di riferimento per le ottime pizze, la caponata e la pasta con sarde”.

“Posso dire di avere visto l’ascesa delle loro attività, perché cresciuti nello stesso quartiere, le case popolari di via Malaspina”, continua. “Le serate passavano fra il bar Oasi, il bar Sole, adiacente la pizzeria attrezzato di juke box e la pizzeria. Chiudendo Totò Di Giovanni chiude una delle ultime insegne storiche di quel quartiere”.