Palermo, maxi rissa al pub con clienti nascosti in bagno: locale chiuso per 30 giorni

di Luca Venturino 9 Giugno 2022

Una maxi rissa innescata da una discussione all’interno di un pub e proseguita su strada utilizzando gli arredi come oggetti contundenti, così violenta che numerosi clienti hanno preso a nascondersi nei bagni dello stesso locale: è quanto successo al Las Palmas di Palermo, nella zona della Champagneria. L’episodio, ricostruito dagli agenti della Polizia locale, ha portato a un provvedimento del questore che ha di fatto disposto la chiusura per trenta giorni del locale in questione.

Come accennato, stando a quanto gli agenti delle forze dell’ordine sono riusciti a costruire nel corso delle indagini, i tafferugli hanno avuto origine all’interno dello stesso locale, e sono poi sfociati in episodi di violenza senza quartiere sulla strada limitrofa, dove gli arredi esterni sono stati impiegati come oggetti contundenti. È emerso, inoltre, che il titolare dell’esercizio non abbia ritenuto necessario avvisare le forze dell’ordine di quanto stesse accadendo nel suo locale, nemmeno durante le “fasi più concitate” in cui “alcuni clienti terrorizzati” hanno “trovato rifugio nei bagni”.

“Sulla scorta della considerazione che quanto accaduto” aggiungono dalla questura “oltre che i pericoli e le violenze descritte per i corissanti, ha generato analoghi rischi per i tanti giovani frequentatori dei luoghi della movida che avrebbero potuto, anche involontariamente, rimanere coinvolti, il Questore è intervenuto adottando una misura, quella della sospensione, volta alla tutela dell’ordine pubblico e ad innalzare il livello di prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, in una zona particolarmente frequentata da giovani”.