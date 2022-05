Palermo, tre turisti importunano delle ragazze in un pub: scoppia la rissa

di Luca Venturino 9 Maggio 2022

Nella notte di sabato 7 maggio tre turisti, già palesemente ubriachi, hanno fatto il loro ingresso in un pub di Palermo. Fomentati dal coraggio alcolico, i tre – tutti giovani, di età compresa tra i 23 e i 28 anni – hanno cominciato a importunare alcune delle ragazze presenti nel locale in questione; ragazze che, di fatto, non hanno per nulla gradito i tentativi di approccio e hanno fatto manifesto del loro disagio. I tre turisti, di conseguenza, sono stati allontanati dal pub, ma non prima di esibirsi in un ultimo atto di ritorsione: poco prima di andarsene, infatti, uno dei tre comincia a urinare all’ingresso del locale. Il giovane è stato notato e in pochi istanti è scoppiata una rissa che ha coinvolto i presenti e il proprietario del pub.

Proprio quest’ultimo ha riportato i danni peggiori: colpito alla testa con una bottiglia, l’uomo – un 47enne – è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo: secondo le ultime indiscrezioni non si trova in pericolo di vita, ma il personale medico dovrà effettuare un delicato intervento chirurgico ricostruttivo al volto. Mentre il titolare si trova dunque nel reparto di Chirurgia Plastica in attesa dell’intervento, i tre aggressori sono stati fermati dagli agenti di Polizia e portati in questura in stato di fermo: uno di loro, finito in carcere dovrà rispondere dell’accusa di deformazione dell’aspetto mediante lesioni al volto, mentre gli altri due sono stati denunciati.