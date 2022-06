Palermo, via alle indagini sugli affari del boss Sandro Capizzi: coinvolti panifici e supermercati

di Luca Venturino 27 Giugno 2022

Sandro Capizzi, boss di Palermo, è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti dei Carabinieri del Ros durante un blitz, ma di fatto le indagini per circoscrivere ed eventualmente sequestrare le attività commerciali coinvolte nei suoi affari sono ancora lunghe: il giudice per le preliminari ha di recente disposto il sequestro preventivo della Luxury Game di piazza Giulio Cesare e un centro scommesse ma, stando a quanto lasciato trapelare dalle forze dell’ordine al lavoro sul caso, il lavoro è praticamente appena iniziato – tanto che il Gip non ha accolto la richiesta di sequestro chiedendo invece un supplemento delle indagini su alcune società. Tra queste si segnalano soprattutto la Gi.Ma di Santo Castiglione, che si occupa di distribuire caffè, alcuni panifici e perfino un accordo con alcune catene di supermercati.

Ma andiamo con ordine: stando a quanto dichiarato dal procuratore aggiunto Paolo Guido e il sostituto Dario Scaletta, Capizzi collaborava con un certo Antonino Nicolini, già noto alle forze dell’ordine a causa di alcuni precedenti per droga, per la gestione in prima persona delle società “Aromatico food” e “Aromatico zero glutine”. In base a un accordo raggiunto nel 2017 con la Gamac di Carmelo Lucchese, a cui è stato confiscato un patrimonio milionario, questi due marchi avrebbero dovuto gestire i punti di ristorazione presenti nei supermercati a marchio Conad nel portafoglio dello stesso Lucchese. Va specificato che il giro appena descritto è quello – di nuovo, stando a quanto lasciato trapelare dalle indagini – di maggiore entità, ma di fatto la rete di affari di Capizzi era ben più estesa e coinvolgeva anche una parrucchiera in via Villagrazia che farebbe capo a Salvatore Freschi, un altro arrestato del blitz; o una bottega di estetica per donna nella stessa via.