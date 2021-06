Panda Delivery, il servizio che consegna la “dieta” a domicilio

Un servizio di food delivery che consegna la spesa a casa, o meglio: la dieta. Sì, perché Panda Delivery, a differenza dei competitor, nelle sue consegne a domicilio segue il piano alimentare del cliente e seleziona quindi i prodotti più adatti per seguire la dieta di riferimento.

A fondare Panda Delivery, una startup, il 36enne Carlo Scardino che vanta un’esperienza importante nel mondo della ristorazione. Ma perché un nuovo servizio di food delivery focalizzato sulla dieta? Perché riuscire a seguire la dieta non è molto semplice, anche e soprattutto per questioni organizzative e di tempo.

Quindi Panda Delivery nasce proprio per aiutare gli italiani a seguire la propri dieta, che “entra” quindi comodamente in casa. Non solo: Panda consegna a casa il cibo già pre-porzionato secondo i quantitativi prescritti.

E chi non ha ancora una dieta? Grazie ad una collaborazione con nutrizionisti Panda Delivery fornisce pure un piano alimentare specifico per ogni cliente.

Il servizio è raggiungibile al sito pandadelivery.it, dove va inviata la propria dieta così come altri dati importanti (intolleranze e preferenze). Panda Delivery al momento è disponibile a Roma e provincia.

Fonte: Food Affairs