“Pane delle nuvole”: cos’è (e come si prepara) la nuova tendenza di TikTok

C’è una nuova tendenza culinaria su TikTok: è il Cloud Bread, il “pane delle nuvole”, e vi spieghiamo in due parole cos’è e come si prepara.

Si tratta di una creazione soffice, simile a un marshmallow, meglio se colorata, in modo da sembrare una piccola nuvoletta delle favole, direttamente scesa sulla terra dal mondo fatato degli unicorni. Per farla c’è bisogno di soli tre ingredienti: albume d’uovo, zucchero e amido di mais. Si mescola il tutto con una frusta e si mette in forno, più o meno come si farebbe per una meringa (e come per una meringa, probabilmente, il risultato potrebbe essere più incerto e complicato di quello che sembra).

Mi raccomando – dicono i TikTokers – il segreto è utilizzare la frusta, e non un miscelatore elettrico per girare il composto. Noi ci fidiamo di loro, perché a giudicare dai numeri sembrano piuttosto esperti, quantomeno nella realizzazione di questa soffice pagnotta fatta di nuvole.

Il video che mostra la preparazione del Cloud Bread, postato da @linqanaaa , è stato comunque visto la bellezza di 4 milioni di volte. E non è neanche il più visto del nuovo social super trendy e super giovane. Il video che mostra la realizzazione del “Pane delle nuvole” da parte di Abigail Hwang-Nable ha raccolto quasi 22 milioni di visualizzazioni.

[Fonte: Insider Food]