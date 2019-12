Pane fatto con i grilli venduto per la prima volta in UK

Per la prima volta in una panetteria in UK è stato venduto un pane speciale, fatto con la farina di grilli. “Davvero gustoso, nonostante ciò che la gente potrebbe pensare”, affermano assicurano da Roberts Bakery a Norwich , dove è stato realizzato il pane speciale con la farina fornita da Eat Grub , il marchio leader nel Regno Unito per gli alimenti a base di insetti.

Ogni pagnotta – dicono i panettieri che ci hanno lavorato – contiene circa 336 grilli, che vengono essiccati, macinati, mescolati con farina di grano e cereali e poi cotti. “La nostra pagnotta di cricket offre ai consumatori una buona fonte di proteine ​​e un modo semplice per familiarizzare con il cibo a base di insetti”, ha spiegato al pubblico e ai media Stuart Spencer-Calnan, proprietario della panetteria.

D’altronde, è pur sempre una questione di prospettive: al mondo è una minoranza quella che considera gli insetti un qualcosa di non commestibile, e forse dovremmo adeguarci ad avere una visione più ampia. Magari, partendo da qualcosa di poco traumatico, come le farine: meglio non trovare, al primo approccio con la materia prima, una zampetta che scrocchia sotto i denti.

[Fonte: Business Insider | Immagine: Pixabay]