Pane: in Europa i prezzi sono aumentati del 18%

Secondo Eurostat, in media i prezzi del pane in Europa sono aumentati del 18%, in Italia del 13,5%. Ecco tutti i dati.

di Manuela 20 Settembre 2022

I dati Eurostat parlano chiaro: in Europa il prezzo del pane è aumentato del 18% nel corso del mese di agosto. Si tratta di un valore medio che varia a seconda del paese. Per esempio in Italia l’aumento si è attestato sul 13,5%.

Secondo l’Eurostat, l’Ufficio di statistica dell’UE, è un aumento enorme rispetto all’agosto 2021: qui l’aumento del prezzo del pane rispetto all’agosto 2020 era stato solamente del 3%. Eurostat sostiene che questo incremento sia stato influenzato tantissimo dalla guerra fra Russia e Ucraina visto che l’invasione ha influito su tutti i mercati mondiali: le due nazioni, infatti, sono fra i più grandi esportatori di cereali, mais, grano, semi di girasole e fertilizzanti.

Tuttavia gli aumenti non hanno interessato solamente il pane, ma anche carne e verdure: tutto il cibo è diventato più costoso. Fra i paesi maggiormente colpiti dall’aumento del prezzo del pane ci sono (la percentuale si rifà sempre al mese di agosto 2022):

Ungheria: +65,5% Lituania: +33,3% Estonia e Slovacchia: +32,2%

Gli aumenti minori, invece, si sono avuti in questi paesi (anche qui la percentuale si riferisce al mese di agosto 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021):

Francia: +8,2% Paesi Bassi: +9,6% Lussemburgo: +10,2%

In effetti, è chiaro a tutti che il prezzo del pane in Italia è aumentato tantissimo. In Campania, a causa del caro bollette, si stima che il prezzo possa arrivare anche a 6 euro al chilo.