Pane: in Italia si mangia di più quello con farina bianca

Secondo quanto rivelato da un sondaggio Italmopa, in Italia si mangia di più pane con farina bianca. Si parla di un 72% di preferenze degli italiani. L’Associazione industriali mugnai d’Italia ha evidenziato come la farina bianca batta nettamente le farine integrali (il cui trend, comunque, pare che sia in crescita), ferme al 39%, le farine di semola di grano duro, al 28% e le farine multi-cereali, al 24%.

Altri dati interessanti riguardano il consumo del pane: l’84% degli italiani mangia solitamente il pane, mentre il 16% restante ha dichiarato di non mangiarlo mai o di consumarlo solo ogni tanto a causa di motivi di salute o di dieta.

Il consumo annuo di pane a persona si attesta, invece, sui 41 kg. Ma quali sono i pani di moda, quelli che fanno tendenza al momento? Il 24% degli intervistati non ha dubbi: vuole aumentare il consumo di pane realizzato con farine bio, il 19% vuole il pane con farine di grani antichi e il 18% vorrebbe mangiare di più pane fatto con farine macinate a pietra. Solamente il 14%, invece, dichiara di voler mangiare più pane fatto con farine esclusivamente di grani italiani.

Secondo Giorgio Agugiaro, la riduzione del consumo di pane è ancora presente, ma in misura minore rispetto a quanto accaduto in passato.