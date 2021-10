Panettone, Confartigianato Sardegna prevede un aumento dei prezzi

di Luca Venturino 20 Ottobre 2021

L’allarme lanciato da Confartigianato Imprese Sardegna è molto chiaro: le imprese dell’alimentazione sull’isola rischiano una brusca frenata produttiva a causa dei rincari su materie prime, energia e carburanti per il trasporto, e questo potrebbe portare come conseguenza un ulteriore aumento dei prezzi specialmente in vista della produzione del panettone per il periodo natalizio.

Marco Rau, il delegato regionale per l’alimentazione di Confartigianato Imprese Sardegna, ha sottolineato come il prezzo di tutti gli ingredienti necessari alla preparazione di pane, dolci e gelati abbia subito un incremento che varia dal 5 al 20%, un record assoluto dal 2011. “Tutto ciò sta innescando una pericolosa reazione a catena” ha spiegato Rau “perché le difficoltà di approvvigionamento e i maggiori costi affrontati dai produttori, poi ricadono anche su chi deve vendere al pubblico determinati generi alimentari e, di conseguenza, sul prodotto finito e sui consumatori. All’orizzonte, purtroppo, si profila un ‘caro panettone'”.

Il segretario regionale di Confartigianato Daniele Serra, invece, evidenzia la necessità di un intervento da parte del Governo, in modo da “calmierare almeno i costi dell’energia e dei carburanti”. Per Serra, l’intero settore sta correndo un grosso rischio: da un lato c’è il timore di una frenata nella ripresa post Covid, e dell’altro il malcontento dei clienti in seguito all’inevitabile aumento dei prezzi.