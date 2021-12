Panettoni: i 12 da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo

di Valentina Dirindin 11 Dicembre 2021

Non c’è solo la nostra classifica a dirvi quali panettoni acquistare (sì, lo sappiamo che voi vi fidate solo di quella). Altroconsumo, come ogni anno, arriva ad aiutarvi con la scelta dei panettoni del supermercato (come noi d’altra parte avevamo fatto con i pandori).

Quindi, se proprio volete orientarvi su un aqcuisto della GDO per il dolce natalizio, vi conviene almeno dare retta ad Altroconsumo, che come sempre, in maniera molto puntuale, ha testato dodici prodotti diversi, sottoponendoli prima all’analisi in laboratorio, poi a quella dell’etichetta, e infine alla prova d’assaggio.

Il miglior panettone del test è risultato essere il Gran Panettone Maina, che ha sbaragliato la concorrenza guadagnando 71 punti in fase di test e ricevendo anche il bollino di “miglior acquisto” secondo Altroconsumo. A pari merito con Maina, sempre con 71 punti e la menzione “Ottima qualità”, troviamo invece il panettone Vergani, che però rispetto al competitor con cui divide il podio ha un prezzo medio notevolmente più alto: 13,95 euro a confezione contro i 5,32 euro del più commerciale Maina. Per il resto, proseguendo nella classifica di Altroconsumo, troviamo: