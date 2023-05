Panino imburrato, è guerra fra USA e UK: da quale lato va il burro?

Fra USA e UK pare che sia scoppiata la guerra del panino imburrato: da quale lato va il burro? Beh, a quanto pare per gli americani la risposta non è così scontata come appare

di Manuela Chimera 11 Maggio 2023

Virtualmente parlando, è scoppiata la guerra fra USA e UK in merito alla questione del panino imburrato: da quale lato va il burro? Una domanda oziosa, a cui non vale neanche la pena di rispondere, se non fosse che gli utenti inglesi e gli utenti americani stanno discutendo accanitamente della questione.

Panino imburrato: dove va il burro?

Il caso internazionale, che sta tenendo banco su entrambe le coste dell’Oceano Atlantico e sta generando lo stesso fervore italico del video di Benedetta Rossi contro gli hater, è scoppiato dopo che un utente di Reddit ha pubblicato sul forum subreddit CasualUK la foto di un panino che il padre aveva ricevuto mentre si trovava negli Stati Uniti.

Nel post l’utente spiega che il padre aveva ordinato un panino imburrato, solo che quando lo ha ricevuto, ha scoperto che il burro era stato spalmato sull’esterno del pane. Il post con la foto ha raccolto più di 21mila Like, generando una ridda di commenti increduli da parte di chi trovava assai discutibile questa scelta. Per contro, negli USA, si è levato un muro di difesa a sostegno del produttore di panini.

Difesa che, ad essere onesti, ha utilizzato un’argomentazione assai debole: imburrare il pane non è una cosa comune negli Stati Uniti. Ok, magari gli statunitensi imburrano poco il pane, ma mi risulta che spalmino festostamente e con una certa frequenza il burro di arachidi e altre salse sul pane e queste vengono spalmate dal lato giusto. Perché il semplice burro dovrebbe fare eccezione?

Molti dei commenti sostenevano che, anche solo dal punto di vista logico, anche se non sai da quale lato imburrare il pane, ecco che dovrebbe venirti in mente che il burro si mette dentro e non fuori. Altri si chiedevano perché mai uno dovrebbe voler imburrare il pane all’esterno.

Altri hanno sottolineato come, con questo metodo, ci si sporchi inevitabilmente le mani, mentre un altro ha commentato chiedendosi “Come ca**o” sei arrivato alla conclusione che è l’esterno del panino a dover essere imburrato?”.

Come dicevamo, gli utenti americani hanno provato a difendersi sostenendo che il pane imburrato non è comune negli Stati Uniti, altri che non hanno mai mangiato in vita loro un panino che contenesse burro, a meno che questo non fosse tostato o grigliato.

C’è stato anche qualche americano che ha avuto l’assennatezza di ammettere che, pur essendo vero che imburrare un panino non è cosa comune negli Stati Uniti, comunque sia chiunque abbia imburrato il pane all’esterno o ha avuto un momento di blackout mentale o non era molto in sé. Altri americani, invece, hanno spiegato che per loro era cosa comune imburrare il pane, soprattutto quelli ripieni di carne fredda o salumi, mentre non imburrano mai i panini con uova o tonno.