Paolo Griffa, chef stellato del Petit Royal, apre una pasticceria ad Aosta

di Valentina Dirindin 27 Febbraio 2022

Paolo Griffa, uno dei più bravi giovani chef stellati in circolazione in Italia, a capo del Petit Royal di Courmayeur, ora aprirà anche una pasticceria ad Aosta. D’altronde, la sua passione per i dolci non è una novità: dalla pasticceria arriva, e dalla pasticceria forse ha portato con sé il grande rigore tecnico che lo caratterizza e l’attenzione all’estetica dei suoi piatti.

Lo chef Griffa aveva partecipato al bando del Comune di Aosta per la gestione dello storico Caffè nazionale e la sua offerta- l’unica pervenuta, a quanto pare – è stata accettata. Dunque è qui che lo chef si appresta a iniziare la sua nuova avventura, che dovrebbe aprire già nell’estate 2022.

“Sono felicissimo di poter aprire una pasticceria tutta mia, proprio ad Aosta, nel cuore del territorio al quale sento di appartenere ormai da 5 anni. – spiega in una nota Paolo Griffa – Ho in mente un progetto ambizioso: aprire un luogo fisico dedicato all’universo dolce dove far provare la mia idea di pasticceria, dopo aver visto che l’e-commerce lanciato lo scorso anno ha avuto un ottimo riscontro con la clientela. Il Caffè Nazionale è per me un progetto che guarda anche all’Internazionale e potrebbe nuova linfa alla nostra Vallée, nel settore dell’alta pasticceria italiana e della Food Industry.”