Papa Francesco: “Il cibo è un piacere divino, come il sesso”

Papa Francesco parla anche del cibo nel libro TerraFutura. Dialoghi con Papa Francesco sull’ecologia integrale dello scrittore e fondatore di “Slow Food” Carlo Petrini. E lo paragona ad un “piacere divino”, come il sesso.

“Il piacere di mangiare è lì per mantenerti in salute, – dice il Papa come si legge nel libro di Petrini uscito il 9 settembre – proprio come il piacere sessuale c’è per rendere più bello l’amore e garantire la perpetuazione della specie”.

Non solo: Bergoglio li definisce piaceri “divini”: “Il piacere arriva direttamente da Dio, non è né cattolico, né cristiano, né altro, è semplicemente divino”.

Nella visione del Papa il sesso, e il piacere più in generale, non deve più essere un tabù, come accadeva in passato. “Non c’è posto per una moralità troppo zelante che neghi il piacere – dichiara il Pontefice a Petrini, che confessa è stata una “interpretazione sbagliata del messaggio cristiano”.

