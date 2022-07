Papa Francesco invita i giovani a mangiare meno carne: “È urgente”

di Luca Venturino 22 Luglio 2022

Nel mondo c’è che chi ha ormai capito che il consumo di carne va ridotto e chi, invece, preferisce starsene comodo con la testa nascosta sotto terra. I fatti più recenti ci suggeriscono che Papa Francesco faccia decisamente parte di questa prima categoria: in una lettera inviata ai partecipanti alla Conferenza di giovani sull’UE tenutasi in quel di Praga, infatti, ha sottolineato l’assoluta necessita di mangiare meno carne e di ridurre il consumo dei combustibili fossili, definendo il tutto una “tendenza autodistruttiva” dolorosamente tipica del consumismo.

Va detto che di fatto Papa Francesco si è già saputo distinguere come “soldato” del pianeta Terra: pensiamo alla Laudato Si’, di fatto il testo programmatico più importante del suo pontificato in cui, per l’appunto, vengono denunciati il degrado ambientale e l’imperversare dei cambiamenti climatici. Nel suo testo Bergoglio invitava tutti i popoli del mondo a unirsi in “un’azione globale”, e sottolineava – tra le altre cose – il destino di innumerevole specie vegetali e animali che, consumate dal degrado climatico, “non potremo più conoscere, che i nostri figli non potranno vedere, perse per sempre”. Considerando il contenuto della lettera di cui sopra, tra i passaggi più significativi segnaliamo soprattutto il seguente: “È contrario alla dignità umana far soffrire inutilmente gli animali e disporre indiscriminatamente della loro vita”.

A onor del vero Francesco non è tuttavia vegano o vegetariano: secondo quanto fatto trapelare, il Papa segue una dieta estremamente sobria, dove la semplice pasta e il riso in bianco la fanno da padrone insieme a frutta e verdure fresche. Pesce e carne bianca, invece, appaiono nel menu del Vaticano solamente una volta a settimana, con un goccio di vino per accompagnare il tutto.