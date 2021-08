Papeete, sequestro da 500 mila euro per evasione fiscale

Sequestro da 500 mila euro al Papeete. L'accusa è quella di aver utilizzato false fatture per evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto

di Marco Locatelli 3 Agosto 2021

Grossi guai per il Papeete, lo stabilimento e discoteca sulla spiaggia di Milano Marittima. Nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza arriva infatti un decreto di sequestro da 500 mila euro totali per evasione fiscale.

Nello specifico, la Guardia di Finanza stava indagando sulla Mib Service, società di Ravenna specializzata in consulenze nel settore della ristorazione e intrattenimento. Le società destinatarie la Papeete Srl, per 384 mila euro, e la Villapapeete Srl per 147 mila. Entrambe riferite a Rossella Casanova.

Il decreto – emesso a Ravenna dal Gip Corrado Schiaretti su richiesta della Procura – vede coinvolti 35 imprenditori, per un totale di 2,3 milioni di euro.

Secondo l’accusa, la Mib avrebbe utilizzato false fatture per evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Nel sequestro anche stabilimento Bbk srl di Punta Marina Terme (170.792 euro), la Pasticceria Palumbo in centro a Ravenna (72.599 euro) e le attività della ex Gf Mascia Ferri (61.777 euro) e del compagno Cristiano Ricciardella (63.157 euro).