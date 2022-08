Parassiti sull’uva e nelle patate: l’Emilia Romagna chiede un intervento su vasta scala

di Luca Venturino 10 Agosto 2022

Alcuni parassiti hanno preso di mira l’uva e le colture di patate nelle regioni del Nord Italia: si tratta di un’emergenza fitosanitaria aggravata dalla morsa della siccità e dalle alte temperature provocata rispettivamente dalla flavescenza dorata, che di fatto colpisce il comparto vitivinicolo, e dagli elateridi, che invece danneggiano, come accennato, la coltivazione della patata. In questo contesto, la Regione Emilia Romagna ha deciso di lanciare l’SOS e di rivolgersi alle autorità governative per chiedere risorse e interventi su larga scala, declinati secondo una strategia nazionale che possa supportare i viticoltori e pataticoltori.

Nello specifico, le autorità regionali si sono rivolte direttamente al Ministro dell’Agricoltura chiedendo, insieme a semplici risorse economiche, anche la deroga al Decreto legislativo per danni da calamità naturali e l’attivazione del fondo di solidarietà nazionale recentemente rifinanziato con importanti risorse, oltre all’attuazione di “azioni concrete e condivise di ricerca e sperimentazione per delineare le vie di uscita da questa situazione”. La flavescenza dorata è, come vi abbiamo anticipato, un parassita delle piante che interessa in primis il settore vitivinicolo: vi ricordiamo che proprio in questi giorni anche Confagricoltura ha tentato di attirare l’attenzione sulla vendemmia in corso sottolineando le difficoltà legate alla siccità, al maltempo e alla recrudescenza di questa malattia.

Gli elateridi sono invece parassiti che, “nonostante le puntuali strategie di difesa adottate, producono gravi danneggiamenti alle coltivazioni di patata. Questi insetti della famiglia dei coleotteri negli ultimi anni stanno causando ingenti danni nelle principali aree di coltivazione della patata in Italia” si legge nella lettera scritta al Ministero dell’Agricoltura. “L’aumento della presenza degli elateridi nei terreni agricoli mette a rischio non solo le patate, ma attacca anche altre coltivazioni importanti per l’economia regionale come il pomodoro, il mais, la barbabietola da zucchero, l’erba medica”.