Parco Agrisolare, pubblicato il Decreto di attuazione: vale 1,5 miliardi

di Luca Venturino 4 Luglio 2022

Un miliardo e mezzo di euro sul piatto: ecco quanto quanto previsto dal Decreto del ministro delle Politiche Agricole risalente a marzo 2022 e ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per quanto riguarda il cosiddetto Parco Agrisolare – una misura che prevede una serie di investimenti per l’installazione di impianti fotovoltaici su di edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriali, in modo da non andare a sottrare del suolo già atto ad agricoltura. In questo contesto, il Decreto in questione introduce nuovi aiuti per le aziende finalizzati allo svolgimento dei lavori, anche se rimane da considerare che rimarrà vietato installare con le incentivazioni in questione impianti con una mole produttiva di elettricità superiore all’autoconsumo.

L’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stata di fatto rilanciata da una nota del Mipaaf; mentre il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, ha commentato il tutto con le seguenti parole: “Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Agrisolare possiamo finalmente iniziare a lavorare per sostenere gli investimenti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture delle stalle e dei capannoni delle aziende agricole, che in questo particolare momento che stiamo affrontando, possono contribuire a ridurre i costi e favorire l’implementazione delle energie rinnovabili per filiere sempre più competitive e al passo con i tempi”.