Parigi, centinaia di studenti in fila per ricevere del cibo

di Luca Venturino 13 Gennaio 2022

Studenti che hanno perso la borsa di studio, o il lavoro che permetteva loro di mantenersi: A Parigi sono in sono centinaia, e attendono il loro turno in fila per poter accedere ai banchi cibo di Linkee, associazione francese che lavora per combattere la povertà nel territorio nazionale.

Il lavoro di Linkee viene portato avanti da numerosi volontari, che riempiono i sacchetti di stoffa con frutta, verdura, cibo in scatola e altri beni di prima necessità, come saponi e detergenti per la cura della persona, che i giovani in fila non riescono a permettersi. Si tratta di una delle conseguenze più brutali della pandemia da Covid-19, per una parte della popolazione che non ha consorzi o associazioni o personaggi di spicco a fare la voce grossa per ottenere qualche aiuto; una parte della popolazione che attende in silenzio, in coda, il proprio turno.