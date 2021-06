Parigi: Dior apre un ristorante e chiama uno chef televisivo a dirigerlo

Il celebre marchio di moda Christian Dior aprirà un ristorante a Parigi, la cui guida verrà affidata allo chef televisivo Jean Imbert, vincitore dell’edizione francese del reality Top Chef. Il vincitore dell’edizione Top Chef 2012 è già a capo di diversi locali a Parigi, tra cui il Mamie.

Il ristorante si troverà nella storica sede della maison, in avenue Montaigne, in ristrutturazione da quasi due anni. Lo chef si sarebbe ispirato agli archivi Dior per creare il menu: l’idea è che il ristorante marchiato Dior rifletta la storia di successi della maison, dalla sua fondazione ad oggi, anche attraverso ciò che verrà servito nei piatti.

Poco altro si sa sul nuovo ristorante parigino, se non che la ristrutturazione, con il mandato di immaginare un design straordinario – è stata affidata al famoso decoratore newyorkese Peter Marino. Dopo i caffè Dior di Honolulu, Miami, Tokyo e Seoul, e la famosa terrazza Dior a Saint-Tropez, gestita dallo chef Arnaud Donckele, la maison Christian Dior si lancia dunque in una nuova avventura gastronomica, questa volta a casa propria.

Un’avventura che prosegue la strada intrapresa da qualche tempo dal gruppo del lusso LVMH, proprietario di Dior, che continua a rafforzare la sua offerta di hotel e ristoranti.

