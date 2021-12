Parigi, un ristorante caccia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

di Luca Venturino 23 Dicembre 2021

Giulia Salemi e il suo compagno Pierpaolo Pretelli sono arrivati con trenta minuti di ritardo in un lussuoso ristorante di Parigi, e al loro arrivo hanno trovato la sorpresa: il loro tavolo, già prenotato da settimane, è stato ceduto a un’altra coppia, e il Maître non ha avuto altra scelta se non cacciarli dal locale.

Evidentemente il povero Maître non sapeva con chi aveva a che fare, però, perché Giulia Salemi ha immediatamente sfoderato lo smartphone per denunciare l’accaduto. “I francesi sono i peggiori, i più maleducati, i più cafoni”, ha raccontato attraverso una serie di storie su Instagram. “Siamo arrivati con mezz’ora di ritardo perché non trovavamo il posto e perché qua non si capisce niente oltretutto e ci hanno rimbalzato e mandati via. Non ci hanno fatto ordinare con una cena già prenotata e pagata settimane fa”. E infine, ecco la sentenza: “Non andate mai qua!”.