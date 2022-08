Parigi, una balena beluga rimane bloccata nella Senna: le operazioni di salvataggio richiedono 6 ore

di Luca Venturino 10 Agosto 2022

Una balena beluga a spasso per la Senna: vero, scritta così potrebbe sembrare buffo e forse a tratti perfino romantico, ma di fatto la faccenda è tutt’altro che divertente – soprattutto per la nostra protagonista. L’esemplare in questione, pesante appena 800 chilogrammi, aveva nuotato quasi fino a raggiungere Parigi prima che le autorità locali riuscissero a confinarlo in un grande sistema di chiuse: per salvargli la vita sono poi state organizzate delicate operazioni di salvataggio che consistevano nel sollevare il cetaceo dell’acqua – un’attività che ha richiesto sei ore – per poi trasportarlo in un camion refrigerato nella città costiera di Ouistreham, in Normandia, dove sarà messo in una chiusa di acqua salata.

Le prime fasi hanno avuto successo, vero, ma di fatto i veterinari non si lasciano persuadere dall’ottimismo: normalmente un esemplare di questa particolare specie dovrebbe pesare circa 1200 chilogrammi mentre questa, come accennato, ne pesa appena 800 – una differenza di mole che non fa ben sperare per la sua aspettativa di vita. Appena un paio di mesi fa, verso la fine di maggio, un’orca gravemente malata nuotò per decine di miglia lungo il corso della Senna: anche allora le autorità locali si attivarono per riportarla in mare quanto prima, ma l’animale morì prima che le operazioni entrassero effettivamente in azione. Il timore dei veterinari è che, nonostante il timido successo della prima parte, l’esemplare sia troppo debole per continuare a vivere.