Paris Hilton ai fornelli: lasagne con il cane in braccio, è polemica social

La popolare ereditiera americana Paris Hilton torna a far parlare di sé, ma dopo il cinema, la danza e il canto questa volta lo fa stando davanti ai fornelli.

Sul web, infatti, Paris sta ottenendo un certo successo (o più che altro polemica, ma il risultato è che se ne parla) con la sua nuova rubrica di cucina “Cooking with Paris”, video su YouTube di circa 15 minuti durante i quali la ragazza mette in mostra le sue capacità (o incapacità) ai fornelli. A colpire è soprattutto le modalità con le quali la bella ereditiera si approccia ai fornelli: guanti da fitness in pelle e il suo amato chihuahua in braccio.

Nel video – che potete vedere qui sopra – l’ereditiera ammette (qualora ce ne fosse bisogno) che non ha mai cucinato in vita sua. Paris comincia a preparare il suo piatto – delle lasagne – con dosi assolutamente casuali degli ingredienti, ogni tanto dà qualche spruzzatina di profumo in cucina – così, tanto per essere più stilosa – e indossa persino occhiali da sole.

Sui social gli utenti si sono ovviamente scatenati, criticando la poca attenzione alla pulizia e l’approccio quantomeno goffo e bizzarro dell’improbabile cuoca. Ma il sospetto di alcuni utenti è che la bionda ereditiera abbia architettato il video “esagerando” scientemente con gli errori in cucina per dare maggior viralità al video. In effetti sembra che il risultato sia stato raggiunto. Non quello di cucinare buone lasagne, ovviamente.