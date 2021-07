Paris Hilton: alla fine uscirà il suo programma di cucina su Netflix

Alla fine è successo: a furia di insistere, Paris Hilton avrà il suo programma di cucina, si chiamerà “Cooking with Paris” e uscirà il prossimo mese su Netflix.

Non importa che l’ereditiera abbia più volte ribadito che lei non sa cucinare, non importa che ci abbia già provato sul suo canale Youtube, aggirandosi tra i fornelli con il suo chihuahua in braccio: se ti chiami “Paris Hilton”, avrai la tua sere televisiva in cucina. E così dal 4 agosto debutterà la prima stagione di Cooking with Paris, dove siete tutti invitati a cucinare con l’ex cantante, l’ex modella e attualmente “cuoca”.

La CNN fa sapere che ci saranno sei episodi e molto probabilmente tutti che mostreranno un disastro dietro l’altro. “Non è una chef qualificata e non sta cercando di dimostrarlo”, afferma un comunicato stampa. “Con l’aiuto dei suoi amici famosi, esplora nuovi ingredienti, nuove ricette ed elettrodomestici da cucina esotici. Ispirata dal suo canale su YouTube, Paris ci porterà dal negozio di alimentari alla tavola imbandita finita. E forse, alla fine, potrebbe persino imparare a orientarsi davvero in cucina.”

Da Netflix, la descrizione invece è la seguente: “il tradizionale programma di cucina capovolto“. Non sappiamo con che tipo di prospettiva guardare allora la serie, se girare i televisori o meno, ma ci informano che in “Cooking with Paris” vedremo l’imprenditrice mostrare il suo “lato da casalinga, mentre ci accoglie nella sua cucina imparando a scottarsi e il vero significato di zest e sauté“.

“Speriamo almeno che il risultato sia, bhe, caldo“, concludono. Giudici di Masterchef Italia, perdonateli, se potete.

[Fonte: CNN]